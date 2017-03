Detenido por estafa un afectado por el síndrome de Cowden que pedía dinero para tratarse de 2.000 tumores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de la Pobla de Vallbona (Valencia) a Paco Sanz, un valenciano de 46 años afectado por el síndrome de Cowden y que pedía dinero para tratarse de su enfermedad, que asegura que le provocaba 2.000 tumores.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, además de a Paco Sanz, la Policía ha detenido a sus padres. Los agentes le atribuyen los delitos de blanqueo de capitales, estafa y apropiación indebida. Las investigaciones se iniciaron en la Comisaría de Puente de Vallecas, según las mismas fuentes.

En las redes sociales, Paco Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar años sufriendo el síndrome de Cowden. "Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran", proclama en su cuenta de Facebook.

Asimismo, aseguraba estar haciendo "todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en EEUU. Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros", añade.

Y pedía ayuda a través de mensajes a un número de teléfono y de www.ayudapcasosanz.com. Asimismo, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España ofrecía a colegios, colectivos de empresas, hospitales o grupos charlas sobre superación "y nunca darte por vencido ante los problemas de la vida".

En un post en su cuenta de Facebook del pasado 12 noviembre, escribía que cada segundo que pasaba en España "es un segundo menos para poder curarme". "Solo pido que, por favor, entre todos me ayudéis, que me ayudéis a mi y a muchísimas otras persoans a seguir teniendo esperanza, y que la vida es maravillosa... Pero la mía no puede llamarse vida", expresaba.

"CON UN EURO REGALARÁS UN SEGUNDO DE VIDA"

A continuación, se preguntaba "qué mejor regalo que recibir vida" y añadía: "No quiero lujos, solo quiero vivir... Entre todos podéis ayudarme a vivir, con un euro regalarás un segundo de vida. Haz que mis Navidades vengan cargadas de esperanza y, pronto, muy pronto, poder dormir sin miedo a no despertar y a convertirme en un ángel más".

Sanz comenzó a aparecer en los medios de comunicación en 2011 para contar su historia como afectado por el síndrome de Cowden, una enfermedad genética que le provoca más 2.000 tumores en todo su cuerpo. Ya en esas fechas explicaba que, ante la falta de soluciones en España, decidió marcharse a Estados Unidos para participar en un ensayo clínico con rapamicina y pedía ayuda para el tratamiento porque no tenía dinero puesto que había tenido que hasta vender su casa.