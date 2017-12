Detenido un hombre tras haber agredido a su jefe con un cuchillo

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre de 36 años de edad, identificado como J.O. y vecino de Lorca (Murcia), como presunto autor de un delito de lesiones tras supuestamente agredir con un cuchillo a su jefe.

Según la víctima, el motivo de la discusión fue que "le recriminó al trabajador que no portaba el chaleco identificativo necesario para trabajar", y, "al ver que persistía en su intención de no usarlo, le comunicó que así no podía continuar con la labor y que se marchara de la finca, a lo que el trabajador reaccionó usando el cuchillo contra él".