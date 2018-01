Diana pudo ser estrangulada con una brida encontrada junto al cuerpo

La UCO no ha querido dar detalles concretos de la declaración del José Enrique Abuín pero sí han dejado claro que la versión del atropello es “imposible” “el atropello dejaría marcas en la autopsia”. Han dejado también claro que el Chicle habla de muerte accidental, pero no han especificado si muerte por atropello o por asfixia.

En su declaración Abuín dice que la atropelló sin querer cuando estaba robando gasoil en el polígono. Diana iba mirando el móvil. El Chicle asegura que no la raptó pero sí reconoce que la metió en el asiento del copiloto y le puso bridas

La cuestión es cúando murió Diana, cómo y dónde. ¿En el atropello? El coronel de la UCO ha reconocido que “no saben dónde se produce la muerte cuando va al pozo”. A esa frase que indica que estaba viva cuando la sube al vehículo y por lo tanto no murió en el atropello hay que añadir la del Coronel de Coruña sobre la brida encontrada en el pozo junto al cuerpo. “Una brida que no sabemos si pudo utilizar para estrangularla”. Esas son las grandes cuestiones que aclarará la autopsia que por ahora ya apunta en sus preliminares que el cuerpo de Diana tiene marcas de bridas y de las cuerdas que llevaba atadas con ladrillos para ser lastrado.

La autopsia determinará si fue asfixiada con la brida o con las manos. Y resolverá si hubo agresión sexual. El cuerpo estaba sin ropa. El Chicle dijo que se la quitó para que no flotara. Hoy no han querido responder a la pregunta de si la ropa fue encontrada. Sólo el bolso que se halló en el pozo. El abogado del Chicle también está enrocado en la muerte accidental pero no aclara los detalles comprometedores para su cliente.