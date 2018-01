Cómo murió Diana Quer

Los guardias se ganaron la confianza de José Enrique Abuín para que les desvelara el paradero del cuerpo pero no creen su relato. No creen el atropello porque el coche no tiene signos del accidente ni los restos de Diana evidencia alguna del golpe, no creen que metiera sin vida a Diana en el coche porque no hubo atropello y porque sus propósitos eran otros, no creen que le quitara la ropa sólo para que no flotara el cadáver como les dijo, y tras hallar unas bridas en el fondo del pozo lo que creen es que la usó para maniatar o asfixiar a la chica.