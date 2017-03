Dimite víctima de abusos y miembro de la Comisión de Menores del Vaticano por "falta de cooperación" de la Curia

Marie Collins, miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores del Vaticano y víctima de abusos en la niñez por parte de sacerdotes, ha presentado su dimisión alegando "falta de cooperación con la comisión por parte de otras oficinas de la Curia romana".

Según informa la Santa Sede, la irlandesa había comunicado su dimisión el pasado 13 de febrero al presidente de la citada comisión, el cardenal Sean Patrick O'Malley.

El Papa Francisco ha aceptado este miércoles 1 de marzo su renuncia. Collins ha expresado "su frustración por la falta de cooperación con la comisión por parte de otras oficinas de la Curia romana" en una carta de renuncia en la que no se ha especificado ni la modalidad ni los dicasterios que no colaboran.

El cardenal O'Malley ha manifestado a Collins su "más sincero agradecimiento por la extraordinaria contribución realizada". "Seguiremos escuchando todo lo que quiera decirnos y echaremos en falta su importante contribución", ha añadido.

Según la web católica de noticias National Catholic Report, Collins ha explicado en un comunicado que se presentaron "algunos obstáculos" al trabajo de la comisión, como la "falta de recursos", las "estructuras inadecuadas para el apoyo al personal", la "lentitud de movimiento" y la "resistencia cultural".

"El problema más significativo ha sido la resistencia de algunos miembros de la curia del Vaticano a poner en práctica las recomendaciones de la comisión, a pesar de haber sido aprobadas por el Papa", ha precisado.

En este sentido, señala que la Congregación para la Doctrina de la Fe se habría negado la puesta en práctica de un tribunal para juzgar a los sacerdotes abusadores alegando unas "no especificadas dificultades legales". El Papa Francisco aprobó en junio de 2015 la creación de este tribunal por recomendación de la comisión.

"La negativa de algunos en la Curia del Vaticano a poner en práctica recomendaciones o cooperar con el trabajo de una comisión cuando el objetivo es mejorar la seguridad de niños y adultos vulnerables en el mundo entero es inaceptable", ha incidido Collins.

También revela la negativa de algunos miembros de la Curia a responder a todas las cartas de supervivientes y víctimas de abusos. "Me di cuenta de que este dicasterio no iba a cambiar sus procesos y que no iba a poner en marcha el sistema para contestar a estas cartas", explica.

La renuncia de Collins se produce un año después de que lo hiciera otra de las víctimas que integraban la comisión antipederastia, el inglés, Peter Saund. Si bien Collins ya no formará parte como miembro de la comisión, continuará trabajando de forma externa con ella desempeñando un papel educativo en reconocimiento a su excepcional capacidad para la enseñanza y su testimonio como sobreviviente.