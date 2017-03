La Diócesis de Getafe asegura que no prestará apoyo a las iniciativas promovidas por Hazte Oír

El Obispado de Getafe ha asegurado este viernes que no prestará apoyo a las iniciativas promovidas por la asociación Hazte Oír y les pide que se abstengan de recurrir a las instituciones de esta Diócesis, como parroquias o delegaciones diocesanas, para dar a conocer sus campañas.

Desde la Diócesis de Getafe han señalado en un comunicado que, aunque compartan con la plataforma Derecho a Vivir y con la asociación HazteOir.org muchos de los objetivos a favor de la defensa de la vida y de otros derechos fundamentales, no comparten con estas instituciones "ni el sentido de pertenencia eclesial ni los medios que emplean".

Asimismo, han destacado que desean seguir impulsando, en plena comunión con las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica, el reconocimiento y la custodia de la dignidad de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta su último aliento natural, así como la defensa de otros derechos relacionados con la verdad del matrimonio, la educación de los hijos o la libertad religiosa.

"Entendemos que este impulso se debe favorecer desde la pertenencia eclesial vivida de forma inequívoca y con medios adecuados tanto al fin que se desea alcanzar como a los lazos de comunión entre quienes buscan ese fin", han subrayado.

El comunicado de la Diócesis se produce después del encuentro mantenido hace unos días en Getafe entre el presidente de la Asociación HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, y el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, donde "se evidenciaron planteamientos sobre los que hoy no puede existir acuerdo, principalmente por la importancia que se debe dar al hecho de que existan miembros de la asociación secreta El Yunque en Hazte Oír".

El Obispado de Getafe quería saber si el presidente de Hazte Oír iba a tomar medidas para que no tuvieran cabida miembros de El Yunque, "a lo cual ha respondido reiterando lo que ya había declarado en otras ocasiones, que son una asociación civil, que no tiene ninguna dependencia con la Iglesia y que en esta asociación los datos de la vida privada de la gente, incluidas sus pertenencias a grupos, secretos o no, son privados, y por tanto no investigan ni preguntan sobre la vida privada de su gente".