Director del CNI dice que el servicio secreto "mejor reglado del mundo es el español" y actúa como elemento "imparcial"

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, ha asegurado este miércoles que "el servicio secreto mejor reglado del mundo es el español" y ha apuntado que "está operando en España en este momento como un elemento absolutamente imparcial que sirve al Estado".

"El CNI es un servicio secreto que es mucho más servicio que secreto", ha reiterado Sanz, quien no obstante ha asegurado que esa forma de operar permite proteger a las fuentes, apuntando que "unas 10.000 personas, que nunca tendrán nombres, apellidos ni caras, nos ayudaron durante la lucha contra ETA". Ese secreto, ha dicho, "nos obliga a hablar poco no sólo de nuestros éxitos, que algunos hemos tenido, sino cuando no contestamos a la mentira más cruel".

Asimismo, ha aludido a la transparencia y "a la necesidad que tenemos de confianza" por parte de los ciudadanos, al tiempo que ha querido trasladar a los asistentes la realidad de esta organización, apuntando que a esta profesión, "la novela, las películas y las leyendas la ha dotado de métodos y una especie de liturgia que no existe". "Yo no he venido a Málaga en un Aston Martín y mi secretaria no se llama Moneypenny", ha ironizado.