Diseñan una nueva técnica para saber mejor cómo funcionan los músculos

Científicos de la Universidad McGill en Montreal (Canadá) han diseñado una nueva técnica que permite analizar con detalle cómo se comportan los sarcómeros, la unidad funcional más pequeña de todos los músculos esqueléticos y cardiacos, lo que permitirá saber mejor por qué en ocasiones funcionan mal.

El mal funcionamiento de los músculos puede traducirse en algo tan secillo como una ligera distensión tras un ejercicio o en problemas más graves, como una insuficiencia cardiaca o la distrofia muscular, según recuerdan los autores de este trabajo que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).