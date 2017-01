Donald Trump: "Meryl Streep es una..."

El presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump ha respondido en un tuit al discurso que realizó Meryl Streep en la pasada gala de los Globos de Oro. Por ello, el republicano no ha dejado pasar el ataque recibido de la actriz y le ha denominado como " una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood".

Una impactante respuesta del americano que termina su mensaje con un " ella es una...", unos puntos suspensivos que dejan lugar a la imaginación y que están revolucionando las redes sociales por no concretar el adjetivo. Además, Trump deja claro que la actriz "no me conoce pero me atacó la pasada noche en la gala de los 'Globos de Oro'".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Por su parte, Meryl Streep subió al escenario de los premios cinematográficos de los 'Globos de Oro' con un mensaje claro y directo contra Donald Trump. No pronunció el nombre del próximo presidente de EEUU, pero habló de la actitud de un poderoso que se burló de un periodista discapacitado. "Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me quedó en el corazón", dijo la actriz refiriéndose a lo que ocurrió en 2015 cuando el republicano se mofó de un periodista del 'New York Times' que asistió a la rueda de prensa en silla de ruedas.