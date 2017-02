Donald Trump, protagonista de los ninots de las Fallas de este año

No sabemos si será el ninot que los valencianos salven de la quema, lo que sí que podemos afirmar es que Donald Trump será uno de los personajes más presentes en las próximas Fallas. Tras un escudo del partido socialista, Mariano Rajoy hace grandes esfuerzos para librarse de las minorías políticas. Pasan los años pero el ninot del presidente sigue aferrado a las tijeras. Pablo Iglesias maneja los hilos de un Pedro Sánchez que, según otro ninot, debería estar atento a su espalda para no ser acuchillado por una Susana Díaz que se sale del cuadro. Hay críticas para todos, nadie se libra, ni siquiera los que ya no están como Rita Barberá y Fidel castro. De los 378 ninots sólo uno se salvará, el resto, arderá en la cremà del próximo 19 de marzo.