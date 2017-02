Dormir en una librería ya es posible en Japón

Los hoteles cápsulas en Japón ahorran espacio precisamente en un país escaso de él. Pero dormir en un hotel cápsula tematizado exclusivamente con libros de texto y dormir, pues, en una estantería es ya posible en el país del sol naciente. Una idea puesta en marcha por Kei Asai, residente en Tokio, que no quiere que se pierda el formato tradicional frente al digital. Y que regenta otro igual en Kyoto. Sesenta cubos con su colchón y con su lámpara. Rodeados por más de 3.200 libros en diferentes lenguas. Es como dormir en una librería, un sueño de muchos apasionados a la lectura que aquí les costaría entre 30 y 40 euros la noche. Con un rincón donde desconectar de la vorágine diaria de la capital japonesa, un 'lounge' o zona recreativa, abierto también para quienes no son clientes por poco más de 4 euros. Donde descansar, leer y tomarse un refresco. Los hoteles cápsula son famosos en Japón. En Tokio viven más de 13 millones de personas y en su área metropolitana casi 35 millones. Por eso el espacio aquí es oro y por eso en este tipo de hoteles se reduce a la mínima expresión. No aptos para claustrofóbicos, es sin duda una experiencia única para los turistas que lo visitan.