Down España presenta 'Valueable', la red europea de hoteles y restaurantes comprometidos con la discapacidad

EUROPA PRESS

La asociación Down España ha presentado 'Valueable', la red europea de hoteles y restaurantes socialmente responsables que están comprometidos con la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La creación de esta red, compuesta por los establecimientos que cuentan con el sello 'Valueable', supone la materialización de los objetivos del proyecto europeo 'On my Own at Work (OMO Project)', en el que Down España trabaja desde 2016.

'On my Own at Work (OMO Project)', es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus + en el que, además de Down España, participan la Associazione Italiana Persone Down (AIPD) y la Associaçao Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT 21), cada una como referente nacional en sus propios países.

Durante el tiempo de desarrollo del proyecto se han elaborado tres herramientas para facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Para los trabajadores se ha desarrollado una app que les permite desarrollar sus tareas con autonomía; para los compañeros de trabajo, se ha creado una serie de videotutoriales con el fin de orientarlos en su relación con sus compañeros con discapacidad.

Por último, para visibilizar el compromiso de los empresarios con la inclusión en el ámbito laboral de personas con discapacidad se ha creado un kit de calidad, compuesto de un manual de conducta socialmente responsable, un manual de apoyo para la aplicación del código y el propio sello 'Valueable'.

SELLO VALUEABLE

En el evento de presentación, que ha tenido lugar este 6 de junio en el hotel Tryp Zaragoza, Down España ha presentado 'Valueable', el sello de reconocimiento internacional que acredita que las empresas que lo poseen forman parte de esta red europea de hoteles y restaurantes socialmente responsables.

Down España ha entregado el sello a las 25 empresas del sector que en España ya se han adherido a la red, y que pueden lucirlo en sus establecimientos como certificado de que ofrecen oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual.

TRES NIVELES

Existen tres niveles de reconocimiento: bronce, plata y oro. El distintivo en bronce se concede a los establecimientos que han tenido al menos una experiencia con algún joven con discapacidad intelectual en prácticas y tengan comportamientos que fomenten su inclusión laboral.

El sello en plata se otorga a los hoteles y restaurantes que han contratado al menos a una persona con discapacidad intelectual y acogen a un joven en prácticas al menos una vez cada dos años.

El sello en oro supone el máximo nivel de compromiso de la empresa con la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y se reserva para aquellos establecimientos que, además de cumplir las premisas anteriores, actúan como embajadores de la marca.

Las empresas que han recibido certificados son: de Vigo el Hotel Sercotel Bahía de Vigo y el Hotel Hesperia Vigo; de Murcia, McDonald's Murcia Espinardo, Panadería y Pastelería Moreno, 100 Montaditos Murcia, Restaurante El Puntillo, Hotel Catalonia Conde de Floridablanca, y La Levantina Good Food; de Zaragoza, Tryp Hotel Zaragoza, Hotel Meliá Zaragoza, Kentucky Fried Chicken, restaurante 'Pájaros en la cabeza', restaurante 'Pasta nostra, pizza nostra', y la tienda gourmet y degustación 'La Chucrut'; de Lleida, el Hotel NH Pirineos, y Cassia Restauració; de Madrid, el hotel The Hat; de Valencia, Cafeterías de Cris- Universidad Católica de Valencia, restaurante 'Barbados', Hotel SH Valencia Palace, y Compañía del Trópico; de Badajoz, el hotel AC Badajoz; de Compostela el restaurante 'Milonga'; y de Castellón el hotel Tryp Castellón Center.

Además de Zaragoza, este evento ha tenido lugar de forma simultánea en Roma y Lisboa, donde las entidades que representan a los trabajadores con discapacidad intelectual han entregado el sello a las empresas de sus respectivos países que han asumido la responsabilidad de respetar los compromisos previstos en el código de conducta.

'On my Own at Work (OMO Project)' cuenta además con la participación de Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, Alma Mater Università di Bologna, Università di Roma TRE, Axis Hoteis, European Down Syndrome Association (EDSA) y los socios de Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA) y la Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva o Relazionale (ANFFAS).