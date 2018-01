Dylan Farrow critica a Lively por trabajar con Woody Allen apoyando el 'Time's Up'

Según declaró a BuzzFeed , la joven apoya totalmente a las mujeres que toman una posición,con otras mujeres y hombres, abogando en nombre de los demás para lograr un cambio, no solo en la industria del entretenimiento sino en el mundo en general: “Ese es un objetivo admirable y que vale la pena, espero que estas mujeres cambien el mundo. Dicho esto, las personas que se unen a este movimiento sin tomar ningún tipo depor la forma en que sus propias palabras y decisiones han ayudado a perpetuar la cultura contra la que están luchando, eso me resulta difícil de reconciliar".

Entre los que firmaron la carta inicial ' Time's Up' , uno de los movimientos contra el acoso sexual, se encuentran Blake Lively , Emma Stone , Scarlett Johansson , Cate Blanchett y Greta Gerwig, todas las cuales han trabajado con Allen en la última década. Todos ellos donaron al fondo legal , al igual que Justin Timberlake , quien protagoniza la película más reciente de Allen, Wonder Wheel .

Blake Lively, quien portagonizó hace casi dos años la película de Allen, ‘Café Society’, cuando se le preguntó sobre las acusaciones del director a su hija, dijo: "es sorprendente lo que Woody ha escrito para las mujeres", y agrega: "Es muy peligroso tener en cuenta cosas sobre las que no sabes nada. Podría [solo] conocer mi experiencia. Y mi experiencia con Woody es que está empoderando a las mujeres ".

Cuando se publicó la carta de 'Time's Up', Timberlake tuiteó su apoyo: "No más aceptar el acoso sexual y la desigualdad en el trabajo como siempre. No es normal. #TimesUp"