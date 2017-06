Francisco Luzón, orgulloso de su aportación en la lucha contra la ELA

- He leído que la enfermedad no le ha quitado la sonrisa, ni el brillo en los ojos. Cuando le confirmaron el diagnóstico coincidió con el momento de su jubilación, ¿Cómo afronta una persona de éxito como usted una noticia así en ese momento? ¿Qué balance hace de su vida?

Fue solo 10 meses después de jubilarme aunque el diagnóstico no se me confirmó hasta enero del 2015.

Estoy satisfecho con mi vida. He sido un hombre transformador y activo. Y he conseguido muchas cosas importantes como hijo, como padre y en mi vida profesional y social.

He creado mucho valor en mi vida, que yo siempre digo han sido 7 vidas por la intensidad con que la he vivido.

Ya no puedo comer ni beber por la boca; ya no hablo; ya no puedo andar prácticamente; ya no puedo besar; ya no puedo cantar; ya no puedo vestirme…