ERC planteará mañana medidas al fiscal general en el Congreso por la campaña de Hazte Oír contra menores transexuales

Esquerra Republicana (ERC) ha anunciado que aprovechará la comparecencia este miércoles del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante la Comisión de Justicia del Congreso para pedir explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar ante la campaña "transfóbica" de la Asociación Hazte Oír y para ello Además, tiene previsto registrar una batería de preguntas, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, en la que se dirigen al Gobierno para cuestionarle sobre este tema que consideran "una incitación al odio y a la discriminación sexual".

El autobús, que lleva por lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen', no sólo circulará por Madrid, sino que está previsto que el próximo fin de semana visite por ejemplo las localidades barcelonesas de Cant Cugat del Vallès y Hospitalet de Llobregat.

Por ello, Esquerra prepara más iniciativas: "Vamos a denunciar la iniciativa y a pedir que no se les permita circular", ha advertido la formación.