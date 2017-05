Ecologistas dice que el proyecto ley del Suelo de Madrid abre la puerta a construir en zonas quemadas

Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que el proyecto de ley del Suelo de Cristina Cifuentes abre la puerta a construir y reclasificar zonas incendiadas, algo que ha negado rotundamente el Gobierno regional, que asegura que se seguiría aplicando la misma restricción de 30 años en terrenos quemados, tal y como indican las leyes nacional y autonómica de mayor rango.

"A estas negativos cambios hay que añadir que el artículo 27 a) del proyecto obliga a clasificar como suelo no urbanizable común los suelos forestales incendiados. Hay que tener en cuenta que buena parte de los suelos forestales están clasificados actualmente como suelo no urbanizable de protección. Es decir la ley obliga a clasificar los suelos quemados con una categoría de menor rango de protección que la que pueden tener actualmente. Además el suelo no urbanizable común puede ser reclasificado a urbanizable con mayor facilidad que el suelo no urbanizable de protección", han denunciado.