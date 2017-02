Ed Sheeran se hace 60 tatuajes en seis años

El cantante Ed Sheeran está obsesionado con los tatuajes. La prensa británica se hace eco de unas declaraciones del tatuador Kevin Paul en las que asegura que la estrella británica se habría realizado unos 60 tatuajes multicolores en los últimos seis años. Según recoge Daily Mail, el artista habría pasado 40 horas entre el salón de Paul su propia residencia en el último año.

Viendo la comparativa de las fotos de 2011, cuando el músico de 25 años dio el salto internacional, y de las actuales se puede comprobar no solo el evidente cambio físico, también que apenas queda rastro de la piel blanquecina que caracteriza al pelirrojo de Yorkshire.



A principios de este mes, era el propio compositor el que confesaba haber perdido 20 kilos gracias a los cambios alimenticios y la rutina de entrenamiento planeada por su novia, la jugadora Cherry Seaborn. Asimismo, el autor de Shape of You ha convertido el deporte en parte de su rutina diaria de trabajo.



Sin embargo, la fiebre por el entintado en piel parece no cesar. Según Paul, su cliente tiene en mente 30 grabados más repartidos en la espalda y en sus brazos. "Con cada uno de ellos ha sufrido un terrible dolor, especialmente alrededor de las costillas", añadió el tatuador. Todos los dibujos del cantante tienen un significado especial y están conectados con su familia, con sus logros profesionales o recuerdos del pasado, como un par de labios de Rolling Stones en homenaje a su icono, Mick Jagger, un dinosaurio en un guiño a su dibujo animado favorito de la infancia y la cresta de su vieja escuela de Secundaria.