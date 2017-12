Educación defiende el sistema de acreditación de docentes universitarios ante las críticas de "precariedad" del PSOE

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo ha defendido este miércoles el sistema de habilitación y acreditación de profesores universitarios, que se puso en marcha hace ahora un año, a pesar de las críticas del PSOE que apuntan que este sistema está llevando a los docentes a la precariedad.

Sin embargo, para el ministro estas declaraciones no corresponden a la realidad, ya que, según ha declarado, el sistema de habilitación de docentes universitarios "garantiza un proceso transparente y que mejora la calidad del sistema educativo" y permite compensar distintas áreas de evaluación, docencia o gestión que, antiguamente, durante el Gobierno del PSOE, eran "rígidos".

"Entonces, sin nivel de docencia un profesor universitario no podía ser acreditado, de manera que si un Nobel quería dar clase y no tenía experiencia en la docencia, no se acreditaba. Ahora sí", ha declarado Méndez de Vigo.