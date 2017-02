Emprendedores ofrecen a los alumnos del CEU las claves para alcanzar el éxito a la hora de lanzar un negocio

El cofundador de Privalia, José Manuel Villanueva; el fundador de Oh my cut!, Kiko Medina; y la fundadora de Zero Latency, Esther Núñez han participado este 24 de febrero en un encuentro organizado por la Fundación universitaria San Pablo CEU con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor de alumnos, antiguos alumnos y profesores, según informa la Universidad.

En el evento todos ellos han destacado la ilusión, la pasión, la innovación y la capacidad de trabajo como herramientas clave para alcanzar el éxito a la hora de emprender un negocio. Además, han afirmado que es necesario dejar el miedo a un lado para emprender y progresar en el mundo empresarial. Esta iniciativa, que ha contado con la colaboración de Santander Universidades, se engloba en el marco de actividades de 'EU emprende', un proyecto de la Fundación Universitaria San Pablo CEU cuya misión es proporcionar a los estudiantes de los Centros Educativos CEU el camino para adquirir las competencias necesarias para desarrollar su capacidad de emprendimiento.