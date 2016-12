Una joven comparte en las redes su enfermedad, por la que no volverá a comer

La joven Lily Tock, de tan sólo 16 años, quiere crear conciencia de esta extraña enfermedad que, desde enero, no le permite comer. Ha creado un blog en el que comparte su día a día desde el hospital, en el que ha reconocido que si come podría ser fatal para su vida.

Sufre gastroparesia, una enfermedad poco conocida que le produce mareos, náuseas y dolores de estómago, y por la que si comiera, su vida correría peligro.

Nació 11 semanas antes de tiempo, con problemas para alimentarse desde entonces. Días después, un ataque casi acaba con su vida, pero pareció recuperarse y continuó una vida normal con asma y algunos huesos dañados. No fue hasta sus 14 años cuando detectaron esta grave enfermedad, cuando comenzó a sufrir mareos y nauseas constantes. Desde entonces, ella es alimentada a través de un tubo.

"Me gustaría hacer algo para comer. Es como estar sentada frente a algo que realmente quieres frente a ti, pero no se me permite comermelo. Es muy difícil, sobre todo en Navidad, que todo gira en torno a la comida y es difícil salir a las comidas con amigos y familiares y sólo poder ver toda la comida agradable", ha contado la joven a DailyMail.

"Trato de evitar ver comida porque yo sólo quiero comer. Echo de menos la pizza, el pollo, el chocolate, incluso las verduras asadas. Si me lo comiera estaría días vomitando sin poder moverme, con horribles dolores, náuseas y podría correr peligro mi vida".

Ahora quiere crear conciencia sobre esta enfermedad a través de sus historias diarias, donde muestra su valentía y coraje para luchar.