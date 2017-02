Eslovenia autoriza la primera boda entre personas del mismo sexo en el país

El Gobierno de Eslovenia ha dado autorización para que se celebren los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, tras la aprobación hace diez meses de la ley que reconoce estos matrimonios aunque excluyendo el derecho a la adopción de niños.

La responsable de la sección encargada de matrimonios en el Ayuntamiento de la ciudad de Maribor, Ksenija Klampfer, ha explicado a Reuters que este sábado se oficiará la primera boda de una pareja de mujeres lesbianas.

"Estamos felices y orgullosos de que celebraremos la primera boda entre personas del mismo sexo. Creemos que estos matrimonios son un paso importante para la creación de una sociedad integradora en la que las personas tengan los mismos derechos", ha afirmado Klampfer.

Otros países de la Unión Europea han reconocido legalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo, como es el caso de Reino Unido, Francia y España, pero el tema continúa siendo controvertido en otros países del bloque comunitario.

La ley que autoriza los matrimonios entre homosexuales fue aprobada hace diez meses después de que en diciembre de 2015 se rechazara un proyecto de ley que también daba a los contrayentes el derecho a adoptar niños.

"Esto es un gran paso adelante", ha asegurado Lana Gobec, la portavoz del colectivo de defensa de los derechos de las personas LGTB Legebitra. "Pero continuaremos trabajando por una completa igualdad entre parejas heterosexuales y del mismo sexo", ha explicado.

Las autoridades de Liubiana, la capital del país, han dicho que todavía no se han registrado solicitudes de boda entre personas del mismo sexo en esta urbe. Los activistas homosexuales sostienen que todavía queda mucho por hacer en defensa de este colectivo en Eslovenia. Además de no tener reconocido el derecho a adoptar, tambien son excluidos para que no se puedan someter a inseminación artificial.

"Estamos todavía lejos de nuestra meta. Si realmente se reconocen los Derechos Humanos se reconocen por completo. La nueva ley resuelve algunos problemas pero no el problema básico de que todas las personas de nuestro país deberían tener los mismos derechos", ha dicho en un comunicado conjunto la pareja gay formada por Jure Poglajen y David Zorko.

Las parejas homosexuales en Eslovenia, una país miembro de la Unión Europea con dos millones de habitantes, pueden registrarse legalmente desde 2006 y pueden adoptar niños nacidos de una relación anterior de unos de los miembros pero no niños de otros padres.