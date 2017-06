España tacha de "mala noticia" la salida de Trump del Acuerdo de París y reafirma su compromiso climático

El Gobierno de España considera una "mala noticia" que Estados Unidos haya decidido retirarse del Acuerdo del Clima de París, porque es el segundo emisor mundial, según ha manifestado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que ha "reafirmado" el compromiso de España con el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático que "no tiene marcha atrás" y habrá que "redoblar los esfuerzos".

"Es una mala noticia que una economía que significa entre el 14 y el 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, el segundo emisor mundial, abandone un acuerdo de todos y para todos porque los efectos del cambio climático afectan a todo el planeta y (el acuerdo) seguirá siendo de todos, pero sin una parte importante y eso no es una buena noticia", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Frente a esto, Tejerina ha defendido que "habrá que redoblar y reafirmar el compromiso de España en el cumplimiento de los objetivos de París, redoblar el liderazgo de la UE", no solo en la reducción sino en la ayuda a los países en desarrollo y sus alianzas con otros países para evitar que la temperatura del planeta no suba en 2 grados y a ser posible en 1,5 grados centígrados y "recalcular" las emisiones que no reduzca el país norteamericano.