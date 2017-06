El Gobierno contabilizó en las carreteras de titularidad estatal, en 2016, hasta 235 accidentes de tráfico en los que, al menos, un ciclista ha estado implicado, según ha informado el propio Ejecutivo a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia.

Según apunta el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, esta cifra es de carácter provisional ya que Cataluña aún no ha transferido a la Dirección General de Tráfico (DGT) las cifras correspondientes a estos siniestros . Del mismo modo, indica que en Baleares, Canarias y en la provincia de Guipúzcoa no hay vías de titularidad estatal, por lo que no se encuentran en las estadísticas.