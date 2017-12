España vuelve a la "normalidad" de la inmigración con flujos de llegada similares a los de antes de la crisis

Los perfiles y las necesidades de los inmigrantes son similares a los de hace una década, pero hay más reagrupados y 're-inmigrados'

Pese a ellos, entre los llegados hay "unos 357.000" que los expertos llaman "nuevos inmigrantes", personas que tienen perfiles y necesidades similares a las que llegaban diez años atrás porque se desplazan atraídos por un mercado laboral que "guste o no", no ha cambiado significativamente desde entonces, tal y como ha expuesto Mahía. "La necesidad de la gestión de la inmigración sigue estando relacionada con la gestión económica y laboral. Es un asunto que no podemos dejar de atender", ha apuntado.