En España se registran 62.000 tumores digestivos al año, sobre todo cáncer colorrectal

Sevilla acoge este jueves y viernes el 25º Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos

De esta manera, "el Grupo TTD ha sido uno de los pioneros en la detección y cuantificación de células tumorales circulantes (CTC) en pacientes con cáncer colorrectal y en la determinación del estado mutacional del gen RAS", señala su presidente, Enrique Aranda.Asimismo, el TTD está realizando actualmente el estudio Visnu, un trabajo "pionero" a nivel mundial que permitirá identificar, en función del perfil de cada paciente, cuál es la mejor opción terapéutica según el número de CTC y la presencia o no de mutaciones en varios genes (RAS, BRAF y PI3K).

Una herramienta fundamental es la biopsia líquida, que puede detectar en sangre o saliva la presencia de células tumorales circulantes o del DNA tumoral circulante. "De esta manera, podemos conocer no solo el pronóstico de la enfermedad, sino también predecir la respuesta a un determinado tratamiento, ya que podemos saber si un gen concreto se encuentra alterado o no. Es una prueba sencilla que no precisa la biopsia de tejido y permite conocer la heterogeneidad tumoral, así como la posible resistencia a un determinado fármaco".