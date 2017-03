Estudiantes de Madrid se manifiestan contra la política educativa y celebran el seguimiento "brutal" de la huelga

La manifestación de Madrid de estudiantes de enseñanzas medias y Universidad ha arrancado a las doce de la mañana en el final de la calle Atocha con el objetivo de llegar a las 14.00 horas a la Puerta del Sol, tras una pancarta con el lema 'Fuera la LOMCE, los recortes y el '3+2'.

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha indicado en declaraciones a los medios, minutos antes de comenzar la protesta, que la jornada de huelga está siendo "histórica" y que los datos de seguimiento son "brutales", por encima del "90 por ciento" en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. Asimismo, ha señalado que "muchas facultades han amanecido cerradas".

"Queremos lanzar un mensaje al ministro de Educación (Íñigo Méndez de Vigo) al PP de que no nos creemos ni una sola palabra de pacto ni de consenso", ha advertido Ana García, que ha criticado a Ciudadanos y PSOE por "colaborar" en las "políticas de recortes" y en el mantenimiento de la LOMCE. "La Gestora del PSOE se pliega al interés de la derecha, olvidándose de los alumnos, los profesores y las familias", ha añadido.

"No somos malpensados sino que los hechos corroboran nuestras palabras: miles de millones de recortes en 2017; miles de estudiantes en marzo que no han recibido ni un solo euro en becas, y encima endurecen la Selectividad", ha aseverado está líder estudiantil, que ha advertido de que los jóvenes "no van a aceptar" algo distinto de cara al pacto educativo que no sea la derogación de la LOMCE, los recortes y el 'decreto 3+2' .

DISTINTO SEGUIMIENTO EN CENTROS

La incidencia de la huelga en colegios e institutos varía dentro de un mismo barrio. A primera hora de la mañana el CEIP Asunción Rincón del barrio madrileño de Chamberí abría sus puertas a los alumnos con un 20 por ciento menos de profesores, según ha indicado la dirección de este centro a Europa Press, que ha subrayado que, aunque todavía no contaban con datos, se ha notado la ausencia de "muchos niños" este jueves por el respaldo de sus padres a la protesta.

En la misma manzana, el IES Centro de Formación Profesional Islas Filipinas estaba funcionando con todo su personal de administración y prácticamente con el equipo docente al completo. Sin embargo, según su directora, con el listado en la mano, de los 700 alumnos matriculados, más de la mitad, unos 400 no han aparecido por allí. El resto, tenía exámenes porque es la última semana de clase antes de las prácticas que comienzan la semana que viene.

"La huelga se ha planteado en un mal momento para los que estudiamos FP. Esta es la última semana de exámenes y, si no venimos, no tenemos posibilidad de repetirlos", han asegurado a Europa Press tres alumnos de FP de grado medio, que estaban en el hall del instituto repasando sus apuntes. También han admitido que hasta este miércoles desconocían la existencia de la huelga "y ya era tarde para pedirle al profesor que cambiara la prueba".

También en el IES Joaquín Turina, muy cerca de los centros anteriores, había exámenes de la segunda evaluación y, según la dirección, la jornada lectiva se estaba desarrollando con "absoluta normalidad". Según ha informado, solo han faltado tres de los casi 50 que tiene este instituto en plantilla y entre el alumnado la huelga ha tenido "poca incidencia", con la mayoría sentado en el aula.