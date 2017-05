Evacúan un Zoo en Reino Unido por un "incidente grave"

La policía negó rápidamente los informes sobre las redes sociales de quehabía escapado de su recinto, pero no han dado más detalles sobre lo que causó el cierre del sitio.La policía de Cambridgeshire dijo en Twitter que asistieron a un incidente en el parque Hamerton Zoo Park, cerca de Huntingdon por la mañana. Un portavoz confirmó que no se habían escapado animales, informa The Independent Los informes no confirmados dijeron que el incidente pudo haber surgido en el recinto del tigre, en el que podía estar involucrado un miembro del personal del parque.