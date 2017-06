Examinadores de tráfico convocan huelga para mañana por el "silencio absoluto" de Gobierno sobre su subida salarial

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) ha convocado una huelga en toda España para este viernes 2 de junio ante el "silencio absoluto" de la Administración con respecto a su petición de subida del complemento específico de estos funcionarios por parte de la Dirección General de la Función Pública, que estaría pendiente desde hace dos años, según asegura ASEXTRA.

Los funcionarios examinadores se concentrarán a las puertas de la Dirección General de la Función Pública en Madrid. "La idea es que haya una respuesta masiva presencial por parte de todos los examinadores a nivel de España", ha dicho en declaraciones a Europa Press el presidente de ASEXTRA, Joaquín Jiménez, que comenta que "la situación es bastante compleja" y están "hartos de no tener respuesta". "Llevamos dos años esperando una respuesta, ni siquiera se dignan a decir ni sí ni no, no dicen nada", critica el presidente de la asociación.

La asociación exige este incremento salarial con motivo del déficit de trabajadores. De hecho, para Jiménez, este déficit en la plantilla se debe a que el puesto de trabajo "no es atractivo" y, por tanto, "la gente no quiere ser examinador".

"Si no ponen esta mejora o escala salarial que ellos quieren, no tendrá atracción y no nos quitaremos el problema de encima", ha señalado a Europa Press la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), María Oliveira. "Realmente el problema es que no es atractivo ser examinador por las condiciones que tienen de sueldo", afirma.