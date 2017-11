Examinadores deciden mañana si aceptan la nueva oferta de la DGT y esperan desconvocar la huelga el próximo lunes

Los examinadores de Tráfico se reúnen este miércoles, 15 de noviembre, en asambleas provinciales para decidir si aceptan la nueva propuesta que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha ofertado al colectivo durante la reunión que el organismo y el Comité de Huelga de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) han mantenido este martes con el objetivo de solucionar el conflicto, que dura ya más de cuatro meses.

No obstante, el Comité de Huelga avisa de que los paros continúan, al menos, en lo que queda de esta semana: "La huelga no está desconvocada, sigue hasta que no se alcance un acuerdo que sea aceptado por el colectivo examinador en huelga".