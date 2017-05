Experta ve necesario conocer los factores de riesgo y el diagnóstico por imagen para detectar la aterosclerosis

La responsable de la Unidad de Imagen Cardiaca Avanzada de HM, Leticia Fernández Friera, ha destacado, durante la jornada 'Prevención secundaria tras un síndrome coronario agudo', organizada por el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC, la necesidad de conocer los factores de riesgo y el diagnóstico por imagen para detectar la aterosclerosis.

Del mismo modo, ha subrayado cómo influyen las comorbilidades como diabetes, EPOC, hipertensión o fibrilación auricular en el aumento de la mortalidad. Asimismo, el doctor del servicio de Cardiología en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, Julio Osende Olea, ha disertado sobre las medidas de control no farmacológicas y farmacológicas en los eventos cardiovasculares.

"No hay que esperar tras un infarto de miocardio. El objetivo es que el paciente no vuelva a tener un evento de este tipo. No hay que aguardar a la irrupción de determinados indicadores para recetar un fármaco a este tipo de pacientes y repasó la actualidad de los principales principios activos que ayudan a combatir las cardiopatías isquémicas como las estatinas, aspirinas y betabloqueantes. Además, los problemas de adherencia terapéutica como uno de los principales problemas a la hora de combatir las enfermedades cardiovasculares", ha comentado.