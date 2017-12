Experto destaca los beneficios de la electroestimulación transmastoidea como terapia coadyuvante en síndrome de Ménière

El director médico de Ototech, Gonzalo Martínez-Monche, ha destacado los beneficios de la electroestimulación transmastoidea como terapia coadyuvante en el síndrome de Ménière, una enfermedad provocada por la acumulación de líquidos dentro de las cavidades del oido interno y que origina síntomas de vértigo, pérdida auditiva y acúfenos.

En concreto, la electroestimulación coclear transmastoidea, que es indolora, no invasiva, no necesita medicación complementaria y no tiene efectos secundarios, consiste en aplicar una pequeña corriente eléctrica de baja intensidad sobre la zona mastoidea (detrás del pabellón auricular) para conseguir un estímulo metabólico de las células ciliadas (ubicadas en la cóclea), y un efecto regenerador de los tejidos.