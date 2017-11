Experto alerta del peligro de comprar fármacos para disfunción eréctil en Internet

El jefe del servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, Venancio Chantada, ha alertado del peligro de comprar fármacos para disfunción eréctil en Internet, recordando que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50 por ciento de las medicinas compradas 'on line' son falsificadas.

La mayoría de estos fraudes se producen con fármacos para la disfunción eréctil, anabolizantes y antibióticos, fármacos para los que es necesario contar con receta médica y cuya adquisición por Internet permite no tener que recurrir a un experto.

La gran mayoría de estos productos se adquieren en páginas ubicadas en el extranjero, ya que la normativa española prohíbe la venta de medicamentos por Internet salvo en farmacias que se han dado de alta en el sistema, tras cumplir unos estrictos requisitos. Además solo tienen autorización para comercializar productos fuera de prescripción médica, aquellos que no necesitan receta, cosa que no ocurre con los fármacos para la disfunción eréctil.

Aunque en ocasiones los medicamentos que se adquieren por Internet no sirven para lo que están prescritos, el doctor ha avisado de que lo "preocupante" de esta práctica fraudulenta es que muchos están adulterados y pueden ser peligrosos para la salud.

"Los fármacos no deben pedirse por Internet. Externamente parece un fármaco conocido pero puede haber componentes fuera de dosis. Es una barbaridad, estos fármacos no pueden comprarse fuera de una oficina de farmacia, sería una temeridad no hacerlo. Siempre deben ser recetados por un médico", ha zanjado.