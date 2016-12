Experto recomienda a los madrileños utilizar mascarillas si realizan deporte en sitios con alta contaminación

El director de Comunicación de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (NEUMOMADRID) y neumólogo del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), Juan Manuel Díez Piña, ha recomendado a los madrileños realizar deporte en zonas verdes y, en el caso en el que se practique en áreas con alta contaminación, utilizar mascarillas.

El Ayuntamiento de Madrid ha activado el Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), debido al aumento de los niveles de polución y a las previsiones desfavorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

"La recomendación general es que no cesen su actividad física diaria, pero que procuren hacerlo en zonas verdes alejadas de los focos de contaminación. Si no se pueden evitar las zonas con mucho tráfico, hay que protegerse las vías respiratorias con mascarillas que, aunque no aíslan completamente, sí evitan parte de la inhalación de las partículas en suspensión. No obstante, a pesar de la alerta, la exposición continuada a altos niveles de contaminación es más peligrosa para la salud que una exposición aguda", ha avisado.

Las advertencias anteriores son aplicables a la población sana, por lo que el experto ha insistido en la importancia de no dejar de practicar deporte, sino de trasladar el entrenamiento a parques y áreas apartadas del tráfico.

Finalmente, el director de comunicación de NEUMOMADRID ha asegurado que en estos días es "normal" notar molestias en los ojos, tos y mocos, ya que los agentes contaminantes producen irritación ocular, en la nariz y en la faringe.