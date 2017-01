Expertos en ciberseguridad de todo el mundo abordarán en Valencia los retos del sector en 2017

Representantes de los centros más importantes de protección de la ciberseguridad internacional se reunirán los días 23, 24 y 25 de enero en Valencia en el 50º Congreso TF-CSIRT.

Este evento, que será organizado por la empresa valenciana S2 Grupo junto con el Forum of Incident Response and Secutirty Team (FIRST) y Geant, convertirá a Valencia durante tres días en capital mundial de ciberseguridad.

En concreto, está prevista la asistencia de más de 360 centros de respuesta ante incidentes de seguridad en tecnologías de la información (CERT) de reconocido prestigio internacional pertenecientes a 78 países.

Junto a ellos, participarán los 15 CERT españoles, dos de los cuales están situados en Valencia y se han convertido en referentes a nivel nacional como son el de la empresa S2 Grupo y el CSIRT-CV de la Generalitat Valenciana.

En este encuentro, que se celebrará en Adeit (Fundació Universitat Empresa de la Univesitat de València) se debatirá sobre los principales incidentes y amenazas que actualmente acechan a Estados, entidades públicas y compañías privadas, y retos del sector de la ciberseguridad, buenas prácticas y protocolos de actuación común para avanzar en la alerta temprana ante cualquier suceso anómalo, que permita anticiparse a posibles riesgos.