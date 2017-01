Expertos abogan por humanizar la atención e informar sobre efectos adversos de la terapia para integrar al paciente

Expertos reunidos en la VII Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria, organizada por la Fundación Merck Salud y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) bajo el título 'El paciente integrado en el sistema', han destacado la necesidad de humanizar la atención e informar sobre los efectos adversos de las terapias para integrar al paciente en el sistema.

"La enfermedad es una experiencia que se vive en primera persona y, como consecuencia, los pacientes son los más interesados en el buen cuidado de ésta, destacando la creciente implicación del paciente en su cuidado y el nacimiento de la figura del 'e-paciente' en un entorno digitalizado en el que vivimos, con implicaciones positivas en cuestiones que preocupan a todos, como la carga asistencial o la adherencia terapéutica", ha comentado la directora de Corporate Affairs de Merck, Ana Polanco.

Como ejemplo de la importancia de integrar al paciente en el sistema y de cómo las propias compañías farmacéuticas pueden dar un paso en este sentido, Ana Polanco ha citado el programa 'As One For Patients', desarrollado globalmente por Merck desde el año 2015.

"En definitiva, pretendemos avanzar internamente para poder presentarnos ante los pacientes como una compañía más cohesionada que les ofrezca una respuesta externa todavía mejor. Trabajamos en reducir la burocracia de nuestros procesos para ser más rápidos a la hora de responder a sus necesidades, seguir incrementando nuestro grado de compromiso y fomentar la innovación a todos los niveles de la organización", ha argumentado la experta.

Asimismo, y respecto a la idea de reforzar la aproximación por parte del farmacéutico hospitalario al colectivo de pacientes, la secretaria de la SEFH, Montserrat Pérez, ha abogado por informar a todos los pacientes que estén hospitalizados sobre su medicación, tanto al ingreso como en el momento del alta.

"Estamos desarrollando una importante labor en la atención farmacéutica al paciente crónico y poniendo en marcha estrategias y proyectos fundamentales como el paciente 2.0 y la telefarmacia. En esta línea, trabajamos además en dos proyectos 'Mapa Estratégico de Atención al Paciente Externo' y el 'Proyecto de educación e información al paciente y al ciudadano'", ha argumentado la experta.

ACERCAMIENTO AL PACIENTE

Por su parte, el director de la asociación Esclerosis Múltiple España (EME), Pedro Carrascal, ha expresado cuáles son las áreas en las que se puede trabajar en aras de un mayor acercamiento entre la Farmacia Hospitalaria y el paciente.

"Existe una buena relación entre la Farmacia Hospitalaria y el paciente, que se siente satisfecho con el trato recibido. Sin embargo, en el caso de la esclerosis múltiple, precisa más información acerca del tratamiento, en concreto sobre sus efectos adversos y la importancia de no abandonarlo. También sería positivo fomentar una mayor implicación en el tratamiento mediante una atención más personalizada y trabajar en la humanización de la relación entre el farmacéutico y el paciente", ha señalado Carrascal.

En sintonía con estas afirmaciones y desde una perspectiva diferente, la del médico, el presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Óscar Fernández, ha aportado su visión acerca de la realidad actual que los especialistas experimentan en su consulta, comentando que actualmente la decisión sobre qué tratamiento indicar suele ser fruto de una toma de decisión compartida entre el médico y el propio paciente, que quiere tener voz en su propia enfermedad.

Finalmente, el director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Julio Zarco, ha insistido en la importancia de contar con el paciente desde el principio del proceso y de forma activa con formación e información.

"La salud es el del ciudadano, y lo que debe hacer la Administración es ayudarle en su gestión. Prueba de ese paciente más integrado es el actual escenario de las asociaciones de pacientes, cada vez más profesionalizadas y cuyo número ha aumentado exponencialmente. Sólo se puede avanzar en el sistema si reproducimos un espacio en el que convivan gestores sanitarios, pacientes y profesionales de la salud, decidiendo de forma compartida", ha zanjado.