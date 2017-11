Expertos dicen que el paciente común lesionado debe ser tratado con los mismos protocolos que los deportistas de élite

Expertos internacionales reunidos en el XVI Simposio Internacional Clínica CEMTRO sobre Avances y Actualizaciones en Traumatología y Ortopedia, han asegurado que el paciente común que sufre una lesión debería ser tratado con los mismos protocolos de tratamiento que se aplican al deportista de élite.

"En el mundo de hoy, las personas no quieren vivir más, sino también mejor, y eso implica no solo conservar las capacidades físicas, sino mantener un estilo de vida saludable y prevenir patologías futuras, por lo que cualquier persona que se lesiona, exige también una recuperación pronta y eficaz, al mismo nivel de actividad que tenía previamente", ha comentado el jefe del servicio de Medicina y Traumatología del Deporte de la Clínica CEMTRO, Tomás Fernández Jaén.

De hecho, durante mucho tiempo se ha pensado que el protocolo de tratamiento fijado para un deportista de élite no podía ser igual que el de un paciente común, sin embargo, los expertos en Medicina y Traumatología del deporte reunidos en Clínica CEMTRO han recalcado que la diferencia no debe establecerse en si se trata de un deportista de élite o no, sino en las cualidades físicas y psicológicas de cada persona.