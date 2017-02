Expertos crearán una plataforma integrada de diagnóstico precoz no invasivo de la respuesta al tratamiento del cáncer

Científicos pertenecientes al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y a la Universidad de Granada (UGR), van a desarrollar una nueva plataforma integrada de diagnóstico precoz no invasivo de la evolución y respuesta al tratamiento del cáncer.

Lo harán gracias a un proyecto que lleva por título 'Implementation of a novel platform to monitor tumour heterogeneity as a crucial determinant for individualized diagnostic and therapeutic outcome', que ha sido financiado con 493.625 euros por el Instituto de Salud Carlos III, dentro de la convocatoria de Proyectos integrados de Excelencia en los Institutos de Investigación Sanitaria.

Y es que, un diagnóstico correcto en pacientes con cáncer es esencial para un tratamiento eficaz porque cada paciente requiere un régimen específico y adaptado a sus características individuales. De hecho, a pesar del éxito de los nuevos tratamientos frente al cáncer, la mayoría de los pacientes eventualmente progresan debido a la presencia de heterogeneidad dentro de los tumores que confiere resistencia.

Los factores que contribuyen a esta heterogeneidad incluyen las interacciones con el microambiente que rodea el tumor, la microbiota, la respuesta inflamatoria, las mutaciones genéticas y la presencia de subpoblaciones de células madre cancerígenas (CMC).

Las CMC se comunican con el órgano donde van a metastatizar, mediante la liberación al torrente sanguíneo y a los vasos linfáticos, de pequeñas nanovesículas o exosomas, pequeñas moléculas con información genética específica de ellas (ARN pequeños y ADN circulante) y proteínas (citoquinas) pro-inflamatorias, que preparan el terreno para la posterior llegada de las células tumorales metastásicas.

En este sentido, la investigación tiene como objetivo la selección y determinación de este tipo de factores en muestras de tejido, sangre, orina y heces de pacientes con cáncer y su detección precoz mediante el desarrollo de una plataforma bioinformática integrada no invasiva basada en nanotecnología. Para ello, los investigadores van a crear biosensores de grafeno altamente sensibles y selectivos que permitan obtener una información amplia e individualizada del tipo de tumor en cada paciente.

En total, el Instituto de Salud Carlos III, dentro de la convocatoria de Proyectos integrados de Excelencia en los Institutos de Investigación Sanitaria, ha concedido un total de 10 proyectos a nivel nacional, siendo este el único de Andalucía.

En este proyecto multidisciplinar participan un total de 38 investigadores entre los que se encuentran también profesionales clínicos de los servicios de Oncología, Microbiología, Dermatología, Anatomía Patológica, Digestivo, Radioterapia y Cirugía General de los Hospitales Universitarios de Granada.

Además, el proyecto cuenta con la participación del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la colaboración externa de las Fundaciones MEDINA y CIDAF y de distintas empresas biomédicas como AlthiaHealth, Master Diagnóstica, Oncología del Sur, Destina Genomics, InycomBiotech, CanvaxBiotech y Alphasip.