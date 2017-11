Expertos piden a los políticos medidas "eficaces" para prevenir las úlceras por presión

El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de las Úlceras por Presión (GNEAUPP) ha solicitado, con motivo de la celebración, este jueves, de la 6ª Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión, a políticos y gestores sanitarios que establezcan medidas eficaces en la prevención de las úlceras por presión como un derecho universal y alcanzable en todos los escenarios de la salud.

Por ello, el GNEAUPP ha denunciado que todavía muchas de estas lesiones no se registran, quedando ocultas e impidiendo intervenciones más decididas en materia preventiva. "Tenemos que seguir alzando la voz en nombre de los que no son capaces de hacerlo, de trabajar para que sean evitadas, de ayudar a todas las personas predispuestas a no tener que enfrentarse a una abominable agresión a su salud y bienestar, siendo conscientes de que no se sigue haciendo todo lo necesario en las estructuras sanitarias y sociales, y no se facilita en los propios domicilios de muchos pacientes", ha zanjado.