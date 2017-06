La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha lanzado #VerdeConstancia, una nueva campaña "optimista y motivadora" con el objetivo de construir un proyecto vital y llenar las vidas de los jóvenes para que sean menos vulnerables a conductas de riesgo como el consumo de drogas, según ha explicado el director de la fundación, Ignacio Calderón, en una rueda de prensa este jueves 8 de junio en Madrid.

"Esa es una campaña diferente de FAD, no se ha hecho nunca antes", ha destacado Calderón, ya que propone a los jóvenes que utilicen el nuevo color, el Verde Constancia, en sustitución del Verde Esperanza.

"La FAD ha cambiado al ritmo que ha cambiado el fenómeno del consumo de drogas. A lo largo de los años hemos aprendido que no basta con informar; no basta con alertar sobre los peligros de su consumo abusivo y no basta con cuestionar sus supuestos beneficios", ha afirmado Calderón.