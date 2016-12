La FAD pide a la sociedad en una campaña que asuma como suyo el "problema" del alcohol entre los menores y haga "algo"

La campaña se integra en un Plan de Acción general que culminará con la celebración de un encuentro multisectorial antes del verano de 2017

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha presentado este miércoles su Plan de Acción contra el consumo de alcohol entre los menores, que cuenta con distintas acciones entre las que destaca una campaña de sensibilización social con la que la entidad hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que asuma como suyo el "problema" de consumo de alcohol entre menores y haga "algo".

Así lo ha explicado el director general de la FAD, Ignacio Calderón, en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la entidad, donde ha puesto de manifiesto el compromiso de la Fundación en la lucha contra este "problema tan grave" que, según ha recordado, se ha convertido en actualidad tras el fallecimiento de una niña de 12 años tras haber ingerido grandes cantidades de alcohol durante un botellón.

La FAD quiere concienciar a la sociedad en general de que el consumo de alcohol entre los menores en su problema de todos. 'El problema con el consumo de alcohol por parte de menores es que no vemos que sea nuestro problema ¿Hacemos algo?', reza el eslogan de la campaña, diseñada por la agencia Publicis, que ha hecho un trabajo "extraordinario", en palabras de Calderón.

"La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala: más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes. La peor: que todos pensamos que esto no va con nosotros. El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema ¿hacemos algo?", plantea la acción de concienciación que incluye un spot para televisión de 20 segundos de duración, una cuña para la radio y una gráfica para prensa, y publicidad exterior.

Asimismo, la campaña cuenta con dos vídeos para lanzarse en las redes sociales en los que se señala directamente la responsabilidad --o la dejación en el ejercicio de esa responsabilidad-- de algunos colectivos que tienen mayor implicación en el enfrentamiento al consumo de alcohol por parte de los menores.

Durante su intervención, Calderón ha agradecido el "apoyo brutal" del Canal Non Stop People, que simulando un informativo televisivo, han elaborado dos piezas audiovisuales que siguen el concepto creativo general de la campaña.

En una pieza se recogen las 'Malas noticias' (datos de consumo de alcohol por parte de menores en España), mientras que en la segunda pieza audiovisual se recogen las 'Peores noticias' como, por ejemplo, que "Ayer, en algún parque de España un grupo de menores hizo botellón. Varios adultos lo vieron pero no hicieron nada, porque pensaron que no era cosa suya"; "Hoy en España algún padre ha pensado que debería hablar con su hijo del problema del alcohol. Pero luego no le ha parecido buen momento y lo ha dejado para otro día" o "Ayer un menor fue a comprar alcohol a una tienda y se lo vendieron sin problema. El vendedor pensó que si no se lo vendía él, se lo venderían en otro lado", entre otras.

Según ha anunciado el director general de la FAD, la campaña de sensibilización permanecerá activa al menos hasta el mes de abril, siendo difundida de forma gratuita por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles de ámbito nacional, autonómico y local, a quienes la FAD agradece su colaboración. En este sentido, Calderón ha afirmado que ésta es una época "mala" ya que en Navidad existe "mucha presión" publicitaria en les medios, pero se ha mostrado confiado en que se encuentre un "hueco" para la campaña.

LA REFLEXIÓN DE LA FAD

Por otro lado, en el marco del Plan de Acción y junto a esta campaña, Calderón ha presentado la declaración titulada 'La FAD ante al consumo de alcohol por parte de menores', que pretende ser una "reflexión" sobre el problema, así como ser piedra angular y punto de partida para un proceso de movilización social sobre este tema.

De esta forma, Calderón ha detallado los 9 puntos que recoge el texto: Alcohol, fenómeno cultural problemático y complejo; Especialmente problemático en adolescentes; Un problema de todos del que todos somos partícipes; Conducta problemática, con sentidos que debemos entender; Conducta integrada en el contexto social; Medidas legales y de control necesarias, pero no suficientes; Una intervención multidimensional necesaria; Responsabilidad de todos, sin estigmatizar a los menores; y El compromiso de la FAD.

Además, el director general de FAD ha anunciado que promoverá la celebración de una serie de reuniones con colectivos de la sociedad civil implicados de manera más directa en las posibles soluciones al problema (familias, docentes, medios de comunicación, distribuidores y ámbito comercial o industria del ocio) para impulsar la movilización social y el compromiso de la sociedad civil.

Calderón ha detallado que el proceso culminará con la celebración de un encuentro multisectorial, una jornada para "poner en común todas las posiciones", analizar el abordaje del problema, definir estrategias y generar compromisos, que se celebrará antes del verano de 2017.

Por otra parte, ha anunciado la intensificación de su trabajo de formación con cursos presenciales y online para familias sobre prevención de consumo de alcohol en ámbito familiar; el Saltaplanetas de la FAD, gymkhana virtual para adolescentes de 12 y 14 años sobre consumo de alcohol; formación específica y programas para su utilización en el aula para docentes, etc.

Preguntado por el anuncio del Gobierno sobre el desarrollo de una nueva Ley con la que pretende acabar con el consumo de alcohol en menores, Calderón ha asegurado que le "han gustado" las declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en este sentido porque le han dado la sensación de que "tiene una disposición clarísima de salir al tema con todas las posibilidades que tuviera en su mano". "Yo soy mucho más de aplaudir que de criticar", ha apostillado.

Sobre si sería partidario de prohibir el consumo de alcohol en la calle, se ha mostrado en contra de "esos maximalismos" y sí a favor de trabajar en el campo de la educación. "Soy mucho más de educación que de prohibición", ha insistido, para matizar después que se trata de trabajar sobre un movimiento cultural que no existe en otros países de nuestro entorno.

Por último, en materia de publicidad de bebidas alcohólicas en los medios de comunicación, el director general de la FAD ha apostado por evitar que en las películas y las series de televisión se presente a personajes que consumen alcohol como personas "heroicas".