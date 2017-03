Facebook prueba el botón 'No me gusta' en su app de Messenger

Facebook está probando el uso de emojis para calificar los mensajes de los chats de grupo de la aplicación Facebook Messenger. Además de los que ya se encuentran en la red social ("me encanta", "me entristece", "me enfada"...), se ha incluido la mano con el dedo pulgar hacia abajo. La compañía no quiere incluir el botón 'No me gusta' como reacción a las publicaciones para no "inyectar demasiada negatividad".

Después de que el año pasado Facebook incluyera el sistema de reacciones (para añadir emociones como 'Me entristece' o 'Me enfada' a una publicación) finalmente, y acercándose a la solicitud de los usuarios, ha incluido el botón de 'No me gusta', pero no se encuentra donde se esperaba.

Ha añadido la posibilidad de responder con emojis a los mensajes de chats grupales en Facebook Messenger. Entre esos emoticonos, se ha incluido el pulgar hacia abajo, es decir, el 'No me gusta'.

Facebook confirmó esta nueva función a TechCrunch, diciendo que "siempre estamos probando maneras de hacer Messenger más divertido y atractivo. Ésta es una pequeña prueba en la que permitimos a las personas compartir un emoji que representa mejor sus sentimientos en un mensaje". Eso significa que no todo el mundo tiene acceso ahora, pero si la gente lo disfruta, esta nueva herramienta podría ampliarse a las cuentas de todos los usuarios.

Esta nueva funcionalidad, aún en pruebas, es una forma de facilitar respuestas rápidas en los chats de grupo. Según Facebook, en este contexto, la mano con pulgar hacia arriba y la mano con pulgar hacia abajo no significan tanto 'Me gusta' y 'No me gusta' como 'Sí' y 'No'.

El objetivo es que los usuarios que chateen en grupo lo utilicen para sondear opciones de forma rápida y coordinarse, así que el botón 'No me gusta' solo representa un 'no'. Todas las personas que formen parte del mismo chat verán tu reacción y debajo del mensaje aparecerá un contador de reacciones. Sin embargo, de momento la compañía de Zuckerberg no se plantea añadirla a otras secciones de la red ni como reacción a las publicaciones.