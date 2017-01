Fallece durante el velatorio de su hija y de sus cinco nietos

Una desoladora tragedia ha conmocionado a Ciudad Juárez, situada en el estado mexicano de Chihuahua. El pasado 8 de enero, un incendio acabó con la vida de una madre y sus cinco hijos. Días después, mientras se celebrara el velatorio de los fallecidos, el padre de la mujer moría de un paro cardíaco.

El hombre, identificado como José Ángel Rodríguez, de 66 años, comentó a los familiares que no se encontraba bien. Minutos después, se fue a descansar a un sillón, donde un paro cardíaco acabó con su vida, y los equipos de rescate no pudieron hacer nada por él, según Canal 44.



La tragedia ha dejado a la familia desolada. " No sé qué voy a hacer, se fueron siete miembros de mi familia de un solo golpe. No me lo puedo creer", relató angustiosamente al Diario de Juárez María Juventina, esposa de Rodríguez y abuela de los cinco menores fallecidos

El incendio fue provocado por un cortocircuito y se propagó rápidamente por la vivienda de Brenda Aneli Rodríguez Tovar, de 35 años, impidiendo que la familia pudiera escapar al exterior y ponerse a salvo. Además de la madre, fallecieron sus cinco hijos, de 18, 11, 5 y 10 años, y un bebé de 4 meses.