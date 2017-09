Familias de acogida reclaman aparecer en los libros de texto como las demás

Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) reivindica que las familias de acogida aparezcan definidas en los libros de texto como un modelo familiar más y subraya que una medida así ayudaría a normalizar la acogida de menores en desamparo y a que todos niños desde edades muy tempranas incorporen esta posibilidad con naturalidad.

ASEAF argumenta en su petición que actualmente existen diferentes modelos de familias y estas pueden ser sin hijos, con hijos naturales, con hijos adoptados o con hijos acogidos. Sin embargo, lamenta que los niños de pequeños sueñen con ser bombero o astronauta o con un tipo de familia concreto y no con acoger a un niño "porque es una opción desconocida para la mayoría".

"Los seres humanos estamos hechos de un material que exige un trato personalizado, de relaciones intensas y afectivas. Buscar familias de acogida no es la solución más fácil, pero sí la mejor", señala el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla y experto en protección infantil, Jesús Palacios.

"El problema es que los niños que residen en los centros tutelados se vuelven invisibles porque se sabe cuando entran pero no cuando salen. Hay 99 centros de menores en Madrid capital, edificios que pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos. Muchos de los niños que ingresan en ellos no salen hasta los 18 años. Por lo tanto, evitar que no lo hagan los menores de tres años es un gran avance", subraya Arauz.