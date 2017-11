Farmaindustria cree que la Protección de Datos es una oportunidad para impulsar la investigación biomédica

Farmaindustria ha comentado que el nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo constituye una oportunidad para impulsar la investigación biomédica y la I+D de nuevos medicamentos en España, que actualmente ya figura entre los países europeos con mejores condiciones para el desarrollo de ensayos clínicos.

No obstante, ha señalado que para seguir mejorando en este aspecto y no perder oportunidades frente a otros países, es necesario que la aplicación del nuevo Reglamento en España se lleve a cabo desde una interpretación flexible, y no restrictiva, del consentimiento para el uso de datos clínicos, con el fin de aprovechar el enorme potencial del 'big data' sanitario ya disponible en el Sistema Nacional de Salud.