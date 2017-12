Farmaindustria asegura que el futuro del abordaje de la diabetes es cada vez "más personalizado" por la epigenética

La aparición de las nuevas insulinas en este siglo ha permitido un mejor manejo de la enfermedad por lo que el futuro se abre a un abordaje cada vez más personalizado, tanto en prevención como en tratamiento, a través de la epigenética, según el documento 'El valor del medicamento en diabetes', publicado por Farmaindustria dentro de la serie 'El valor del medicamento', que también incluye 'El valor de las vacunas' y 'El valor del medicamento en cáncer'.

Algunas veces, el páncreas no produce insulina, o no produce la suficiente, o no la usa adecuadamente y la glucosa no llega al interior de las células, lo que da lugar a que los niveles en sangre estén elevados. Los principales síntomas de la enfermedad son la constante necesidad de orinar, la sed exagerada y urgente, la sensación imperiosa y constante de hambre, la pérdida inusual de peso. Además, los pacientes pueden tener infecciones frecuentes, visión borrosa, cortes, heridas o moretones que tardan en sanar, y hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies.