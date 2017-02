La Federación One of Us denuncia "censura" en la ley de Francia contra páginas webs sobre el aborto

La Federación One of Us ha calificado la ley aprobada por Francia para prohibir las páginas webs que contienen "información falsa" sobre el aborto como un "ataque a la libertad de expresión y de conciencia" y pide a los legisladores políticas de "prevención" contra el aborto y no "censura o cárcel".

"Esta ley es un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de conciencia. Desde One of Us no podemos entender cómo puede haber quejas sobre las posiciones extremas que están surgiendo hoy en Europa, cuando se realizan ataques continuos a nuestras sociedades violando nuestras libertades y derechos fundamentales", ha lamentado el presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja.

Así se refieren a la norma aprobada la semana pasada por los diputados franceses por la que las páginas con información contra el aborto podrían recibir penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros de multa. Ya desde 1993, la legislación francesa penaliza la obstaculización a la interrupción del embarazo para evitar que se acudiera a las puertas de las clínicas de abortos con el fin de impedirlos.

La coordinadora Ejecutiva de la Federación Europea One of Us, Ana del Pino, ha advertido de que con esta ley "se otorga al legislador francés la capacidad plena para decidir qué tipo de información pueden o no recibir las mujeres".

Frente a esta norma, la Federación One of Us pide que se proteja la maternidad "como un bien social" y que los legisladores establezcan una política de "prevención" contra el aborto y no de "censura o cárcel". Según ha manifestado Mayor Oreja, "una sociedad que no protege la maternidad como esencia misma de la existencia de esa sociedad está abocada al caos".