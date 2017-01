Femen estropea la llegada de Donald Trump al Museo de Cera

El Museo de Cera se ha vestido de gala para presentar a todos los usuarios su nueva obra, una representación a tamaño real y casi idéntica del que será, a partir del viernes, el presidente de los Estados Unidos. Una obra en la que Donald Trump aparece trajeado, con una corbata roja, elevando el dedo pulgar y, cómo no, con su característica melena rubia.

El acto de presentación ha comenzado a las 10.30 horas en el mismo museo, donde ha acudido la prensa y algunos curiosos al acto de bienvenida del presidente norteamericano. Sin embargo, el evento se ha visto empañado por una aparición de una de las militantes de Femen que al grito de "G rab them by the balls" ("Agarradlos por las pelotas"), una mujer mostrando los pechos, con varios mensajes escritos tanto en su torso como en la espalda y arrancando globos del suelo. Una acción que ha sido liquidada rápidamente por los agentes de seguridad.