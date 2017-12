"Feminismo", la palabra del año en Estados Unidos

El diccionario más extendido en Estados Unidos, Merriam-Webster, ha elegido "Feminismo" como la palabra del año para 2017, un ejercicio en el que las búsquedas del vocablo en su versión online se incrementaron un 70%, espoleadas por la contestación social que ha tenido la llegada al mandato del presidente Donald Trump y por el movimiento 'Me too', que ha destapado los abusos sexuales que habrían cometido figuras de peso en la industria de Hollywood.

En este caso, ha sido 'Feminismo', que creció exponencialmente ya en el mes de enero, tras la Marcha de las Mujeres que se celebró en Washington y diversas ciudades estadounidenses en protesta por la elección como presidente de Donald Trump y que generó un debate en los medios sobre si las manifestaciones eran o no feministas y a qué tipo de feminismo representaban. "La palabra estaba en el aire", señala.

El vocablo ha tenido más picos, pues conforme explican en Merrian-Webster, se volvieron a incrementar las búsquedas cuando la asesora de Trump Kellyanne Conway declaró en público que no se consideraba feminista "en el sentido clásico porque parece ser muy anti masculino y ciertamente es muy pro aborto", provocando que "la definición de feminismo fuera en sí misma la noticia".

Quienes lo consultaron, encontraron en el Merriam-Webster la definición de "feminismo" como "la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos" y "la actividad organizada en nombre de los derechos e intereses de las mujeres", aunque no siempre fue así.

MÁS "FEMINISMO" TRAS WONDER WOMAN

No sólo el debate político impulsó las búsquedas de esta palabra en Estados Unidos, también la cultura. En Merriam-Webster explican que los estrenos de la serie de HBO 'The Handmaid's Tale' y de la taquillera película 'Wonder Woman' volvieron a empujar "la curiosidad" de los ciudadanos por el movimiento feminista.