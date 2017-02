Más de 1.000 bailarines actúan en el Festival de Agrupaciones Coreográficas de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2017 del Recinto Ferial acogerá este domingo, a las 17.00 horas, el Festival de Agrupaciones Coreográficas, que este año contará con la participación de las agrupaciones Are The Pump, Crew of Dreams, Funkiguachi, Odali, Moana, Tenerife Dance Proyect, Crazy Dancer, Los Bohemios, Ibaute, Loli Pérez, Azahar, Echeyde, Wild Dance y Yu-Funk.

El Ayuntamiento explica en una nota de prensa, más de mil bailarines protagonizan cada año esta exhibición. Se trata de una cita carnavalera en la que los entusiastas integrantes de los grupos ofrecen al público las espectaculares coreografías que han preparado para la ocasión en sus locales de ensayo. Lali Gómez y Rubén Mesa serán los presentadores encargados de conducir este espectáculo dominical y el público podrá asistir al acto mediante la invitación que se les entregará en las puertas de acceso del Recinto Ferial, a partir de las 15.00 horas.