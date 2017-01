Una madre es criticada por dar golpecitos a su bebé con fibrosis quística

“Sé que esto puede parecer impactante si no sabes por qué”, así anuncia Sam Carrier, una mujer de Birmingham, el vídeo que muestra la rutina de rehabilitación que sigue cada mañana para ayudar a su bebé con fibrosis quística. La ola de críticas no tardó en llegar, sin saber que esto ayuda a los pulmones de la pequeña.

A la pequeña Daisy Evans le diagnosticaron fibrosis quística cuando tenía, tan sólo, 15 días de edad. Desde entonces su madre, de 29 años, tiene que realizar este tratamiento tres veces al día, durante 25 minutos.

La mujer ha creado una página en Facebook para concienciar sobre esta enfermedad y recaudar fondos para su tratamiento, pero cuando compartió este vídeo sufrió una avalancha de críticas e insultos. “Confía en que no es tan impactante para ti como lo es para los papás que escuchamos que tenemos que hacer esto a nuestros bebés de 2 semanas y media de edad para tratar de prevenir el daño pulmonar. Este video es sólo una pequeña muestra de lo que la fisioterapia es para un bebé con fibrosis quística. No le duele, nos enseñan cómo hacerlo correctamente. Generalmente se queda dormida. O me sonríe. Les hace sentirse mejor. Es como cuando tenemos una tos irritante y finalmente lo conseguimos sacar de nuestro pecho. Esto es lo que hace por ellos”.